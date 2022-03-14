Görevi başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gaziantep'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu, memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu için Asri Mezarlık içerisinde bulunan Alaaddini Osmani Camisi'nde tören düzenlendi. Kurtoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Müftü Vekili Recep Çarpar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Cenaze törenine Kurtoğlu'nun ailesinin yanı sıra Kilis Valisi Recep Soytürk, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ve yakınları katıldı. - KİLİS
Kaynak: İHA
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