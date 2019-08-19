Son Dakika Haberleri: Kaman Ailesi'nin mutlu günü
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Kaman Ailesi'nin mutlu günü

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaman çiftinin nikahını kıydı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaman çiftinin nikahını kıydı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Ali Kaman'ın oğlu Yusuf Kaman, Sevda Ezer ile dünya evine girdi. Yusuf Kaman ile Sevda Ezer'in nikahını ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Başkan Büyükkılıç çifte mutluluklar diledi.

Nikaha, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve çiftin yakınları katıldı. - KAYSERİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:02 Kaynak: İHA
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