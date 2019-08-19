Kaman Ailesi'nin mutlu günü
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaman çiftinin nikahını kıydı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:02 Kaynak: İHA
, Kaman
çiftinin nikahını kıydı.
Kayseri'nin Develi
ilçesinde yaşayan Ali Kaman'ın oğlu Yusuf Kaman, Sevda Ezer ile dünya evine girdi. Yusuf Kaman ile Sevda Ezer'in nikahını ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Başkan Büyükkılıç çifte mutluluklar diledi.
Nikaha, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
ve çiftin yakınları katıldı. - KAYSERİ
Kopan kaya parçalarının altında kalan çocuk, hayatını kaybetti Kayseri'de Kamu-Sen üyeleri, hükümetin yeni zam teklifini protesto etti Garanti BBVA'nın yeni CEO'su Recep Baştuğ oldu 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor