Kaman'ın köylerinde içme suyu çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki köylerin içme suyu çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı su ve alt yapı planları kapsamında Kaman'ın köylerinde içme suyu çalışması yapıldığı belirtildi.

KÖYDES çalışmaları çerçevesinde Yeniyapan, Bayındır, İmancı, Meryemkaşı Akpınar mahallesi, Meryemkaşı yeni yerleşim yeri köy içme su hatlarının yenilendiği belirtilen açıklamada, kolektör sistemine geçildiği, 18 kilometre köy içi hattı döşendiği aktarıldı.

Savcılı Meryemkaşı, Tatık, Savcılı Kışla, Tepeköy, Ebeyit, Başköy, Yeniyapan, Savcılı Büyükoba, Yukarı Çiftlik, Yelek, Gültepe, Sarı Ömerli ve Kargın Yenice köylerinin içme suyu kapasitesinin artırılması için drenaj ve ishale hattı çalışmasının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, Ebrişim, Değirmenözü köylerine açılan içme suyu sondaj kuyularına enerji nakil hatları çekildiği kaydedildi.