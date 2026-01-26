Kamboçya Başbakanı Trump'ın Barış Kurulu'na Katılıyor - Son Dakika
Kamboçya Başbakanı Trump'ın Barış Kurulu'na Katılıyor

26.01.2026 15:18
Hun Manet, Trump'ın Barış Kurulu davetini kabul ederek küresel barışa bağlılıklarını belirtti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'na katılma daveti gönderdiğini ve bu daveti kabul ederek kurula katılacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurucusu olduğu ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalışacağını duyurduğu Barış Kurulu kuruluş sözleşmesi, geçtiğimiz Perşembe günü Daos'ta imzalanmıştı. Kanada Başbakanı Mark Carney'e yaptığı Barış Kurulu davetini geri çeken Trump, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i de davet etti. Manet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın davetini kabul ederek Barış Kurulu'na katılacağını duyurdu. Hun Manet, Barış Kurulu'na katılmanın Kamboçya'nın iyi niyetini ve küresel barışa olan güçlü bağlılığını gösterdiğini dile getirdi.

Trump, Carney'e yaptığı davei geri çekmişti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda, Kanada Başbakanı Mark Carney'e yaptığı Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini geri çektiğini açıklamış, "Lütfen bu mektubun, Kanada'nın katılımıyla ilgili olarak Barış Kurulu'nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" ifadelerini kullandı.

Carney Trump'ın politikalarını eleştirmişti

Kanada Başbakanı Mark Carney Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) hitabında ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerine ilişkin, "NATO'nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" ifadelerini kullanmıştı. Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu bir silah olarak kullanmaya başladığını savunan Carney, Trump'ın gümrük vergileri uygulamalarına değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulunmuştu.

Carney Trump'ın sözlerine yanıt vermişti

Ayrıca Trump'ın "Kanada'nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Carney, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'da Trump'ın davetine ret

Trump'ın kurucusu olduğu ve Barış Kurulu'na İspanya da davet edilmiş, davete İspanya'dan olumsuz cevap gelmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Davet için teşekkür ediyoruz, ancak reddediyoruz" demişti. Sanchez, İspanya'nın BM'ye ve çok taraflılığa verdiği önem nedeniyle girişime katılmadıklarını söyleyerek Filistin yönetiminin de kurulda yer almadığına vurgu yapmıştı. - PHNOM PENH

