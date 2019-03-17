Kameranın Onları Kaydetmediğini Düşünüyorlardı, Ama...
53 dakika önce
Bugün sizler için birbirinden şaşırtıcı ve ilginç kamera görüntülerini derledik.
Bugün sizler için birbirinden şaşırtıcı ve ilginç kamera görüntülerini derledik. Kamera kaydı olmasa inanamayacağınız görüntüler eminiz hepinizi çok şaşırtacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:01 Kaynak: Youtube
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