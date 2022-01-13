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Kamerun'da ayrılıkçılarla polis arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü - Son Dakika

Kamerun'da ayrılıkçılarla polis arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

13.01.2022 19:00
Kamerun'da ayrılıkçılarla polis arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

Kamerun'da, Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçlarının oynandığı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 polis ile 2 sivil hayatını kaybetti.

Kamerun'da, Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçlarının oynandığı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 polis ile 2 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Afrika Uluslar Kupası F Grubu futbol maçlarının oynadığı Limbe şehrinin 20 kilometre kuzeyinde yer alan Buea şehrinde ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 polis ile 2 sivil hayatını kaybederken, en az 5 kişi yaralandı.

Turnuvada Tunus, Mali ve Gambiya ile mücadele eden Mali milli takım futbolcuları silah seslilerinin duyulmasından sonra, antrenmana ara verdi.

Afrika kıtasının en büyük futbol organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası öncesinde, Anglofon ayrılıkçılar maçların oynanacağı büyük şehirlerde silahlı eylem tehdidinde bulunmuştu.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Güvenlik güçleri, Kamerun, Afrika, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kamerun'da ayrılıkçılarla polis arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü - Son Dakika
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