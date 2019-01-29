Son Dakika Haberleri: Kamerun'da Muhalif Lider Kamto Yeniden Gözaltında

Kamerun'da Muhalif Lider Kamto Yeniden Gözaltında

56 dakika önce

Kamerun'da iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından muhalif lider Maurice Kamto'nun gözaltına alındığı bildirildi.

Kamerun'da Muhalif Lider Kamto Yeniden Gözaltında, System.String[]
Kamerun'da iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından muhalif lider Maurice Kamto'nun gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kamerun İçin Yeniden Doğuş Hareketi Partisi (MRC) Başkan Vekili Emmanuel Simh, silahlı kişilerin akşam saatlerinde Doula kentinde parti mensubu Albert Dzongang'ın evinde bulunan Kamto'yu ve yanındaki Christian Penda Ekoka'yı alıkoyduğunu belirtti.

Kamto ve Ekoka'nın Doula Emniyet Müdürlüğünde tutulduğunu öğrendiklerini, ayrıca parti muhasibi Alain Fogue'nun da gözaltına alındığını kaydeden Simh, "Olayların gidişatı ve yönetimin radikalleşmesi konusunda ciddi endişelerimiz var." ifadesini kullandı.

Ekim ayındaki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, halen seçimi kazandığını iddia ediyor.

Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın seçimi kazandığını kabul etmeyen MRC'nin çağrısıyla hafta sonu düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 6 kişi yaralanmış, 117 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkeyi 35 yıldır yöneten 85 yaşındaki Biya, resmi sonuçlara göre oyların yüzde 71,28'ini alarak 7'nci kez cumhurbaşkanlığı yapmaya hak kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Doğuş, Hükümet, Kamerun, Güncel
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