Kamerun, Gabon'u 1-0 Yendi

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) F grubu maçında Kamerun ile Gabon milli takımları Agadir kentindeki Adrar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kamerun'un, turnuvada oynadığı ilk maçta Gabon'u 1-0 mağlup etmesi, başkent Yaounde'de sevinçle karşılandı.

Kamerunlular, Kamerun-Gabon karşılaşmasını Yaounde'nin farklı noktalarında kurulan dev ekranlardan takip etti.

Milli takımın Gabon'u 1-0 yenmesinin ardından taraftarlar uzun süre kutlama yaptı, dans etti ve şarkılar söyledi.

AA muhabirine konuşan bazı taraftarlar, Afrika Kupası'na galibiyetle başlamanın takıma moral verdiğini belirterek, turnuvada başarılı bir performans beklediklerini ifade etti.