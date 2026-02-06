Kamerunlu Mühendis Türkiye'den Projeler Getiriyor - Son Dakika
Kamerunlu Mühendis Türkiye'den Projeler Getiriyor

06.02.2026 11:18
Abdüselam Mansur, Türkiye'den edindiği deneyimlerle Kamerun'da Türk firmalarıyla projeler yürütüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Kamerunlu Abdüselam Mansur, Türkiye'de aldığı mühendislik eğitiminin ardından ülkesine dönerek Türk iş insanlarıyla yürüttüğü ortaklıklarla inşaat, sanayi ve kozmetik başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de eğitim gören 10 binlerce Afrikalı öğrenciden biri olan Mansur, Türkiye'de aldığı inşaat mühendisliği eğitimi sürecinde ve eğitim sonrası staj dönemlerinde edindiği teknik ve mesleki tecrübeleri, ülkesine döndükten sonra Kamerun'daki iş hayatına nasıl taşıdığını AA muhabirine anlattı.

Türkiye'de eğitim alan Afrikalı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile kendi ülkeleri arasında doğal bir bağ oluşturduğunu belirten Mansur, Türkçe bilen mezunların ticari ve sosyal ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Kamerun'da Türkçe bilen kişi sayısının sınırlı olduğunu ancak her geçen yıl arttığını söyleyen Mansur, bunun iki ülke arasındaki ilişkiler açısından büyük avantaj olduğunu ifade etti.

Kamerun'da Türk iş insanlarıyla ortak projeler

Türkiye ile bağlarını mezuniyet sonrasında da sürdürdüğünü belirten Mansur, Türk iş insanlarıyla ortak yürütülen projelerin Kamerun'da giderek arttığını söyledi.

Türk şirketlerinin özellikle inşaat, sanayi ve gıda alanlarında ülkesinde aktif olduğunu ifade eden Mansur, bu yatırımların Kamerun ekonomisine önemli katkılar sunduğunu bildirdi.

Mansur, Türkiye'deki eğitim sürecinde yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda güçlü bir akademik ve entelektüel birikim kazandığını vurgulayarak bu dönemde katıldığı konferans ve programlar aracılığıyla İbrahim Kalın gibi isimlerin çalışmalarını yakından takip ettiğini anlattı. Türkiye'de edindiği bu akademik perspektifin, Kamerun'da yürüttüğü projelerde yönetim anlayışı, kurumsal disiplin ve iş yapma kültürüne doğrudan yansıdığını dile getirdi.

Yürüttükleri ortaklıkların özellikle inşaat ve tekstil sektörlerinde yoğunlaştığını belirten Mansur, Türk firmalarının Kamerun'da büyük ölçekli altyapı ve üstyapı projelerinde aktif rol üstlendiğini söyledi.

İnşaat alanında Türk şirketlerinin önemli projelere imza attığını kaydeden Mansur, bu firmaların teknik kapasitesi ve iş yapma disiplininin yerel sektöre de örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Mansur, tekstil sektöründe ise aile şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren iplik üretim fabrikalarında kullanılan ham maddelerin büyük bölümünün Türkiye'den tedarik edildiğini aktararak bu işbirliğinin üretim kalitesi ve süreklilik açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'den konteynerlerle düzenli ham madde temin ettiklerini belirten Mansur, bu ortaklıkların hem Kamerun'daki sanayi üretimini desteklediğini hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Şirket bünyesinde sigara üretimi, bebek bezi ve çeşitli kozmetik ürünlerinin imalatının yapıldığını söyleyen Mansur, tarım ve hayvancılığın da faaliyet alanları arasında yer aldığını kaydetti.

"Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değildir"

Mansur, eğitim aldığı, staj yaptığı ve sonrasında ticarete başladığı dönemde Türkiye'nin dört bir yanını ziyaret ettiğini vurgulayarak ve farklı şehirlerin farklı sektörlerde öne çıktığının altını çizerek "Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değildir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile iş yapmak isteyen Afrikalılara bu noktaya özellikle dikkat etmeleri gerektiğini belirten Mansur, "Afrika'dan Türkiye'ye ulaşan herkes İstanbul'a gitmek istiyor ama hangi işi yapacaksanız, o işin merkezi neredeyse, oraya gitmelisiniz." dedi.

Tıbbi malzeme temini için Samsun'un, mobilya sektörü için Kayseri'nin, sanayi ve makine üretimi için Bursa'nın öne çıktığını hatırlatan Mansur, Anadolu'daki üretim kültürünün daha pratik ve öğretici olduğunu belirtti.

Mansur, "Anadolu'da üretici size sadece ürün satmaz, nasıl üretildiğini, nasıl geliştireceğinizi de anlatır. Bu, Afrika'dan gelen iş insanları ve öğrenciler için çok büyük bir avantaj." diye konuştu.

"Afrika tek bir ülke değildir, 54 farklı ülkeden oluşan bir kıtadır"

Afrika'nın Türkiye'de çoğu zaman tek bir ülke gibi algılandığını söyleyen Mansur, bu yaklaşımın yanlış olduğunu vurguladı.

"Afrika tek bir ülke değildir, 54 farklı ülkeden oluşan bir kıtadır. Afrika'yı tek tip görmek hem ticarette hem de insan ilişkilerinde yanlış sonuçlar doğurur." ifadelerini kullanan Mansur, Afrika'da her ülkenin farklı kültürlere, dillere ve ekonomik yapılara sahip olduğuna işaret etti.

Kamerun'da bile yüzlerce etnik grubun ve yerel dilin bulunduğunu belirten Mansur, "Afrika'yı anlamak için Afrika'ya gelmek, görmek ve yerinde öğrenmek gerekir. Kenya ile Kamerun, Senegal ile Nijerya aynı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

