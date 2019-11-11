Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da patlama: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika Güncel Kamışlı'da patlama: 5 ölü, 25 yaralı

Kamışlı'da patlama: 5 ölü, 25 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kamışlı'da patlama: 5 ölü, 25 yaralı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı patlama meydana geldi.

Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.

Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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