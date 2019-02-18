Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da Tır Konvoyu Hareketliliği

Kamışlı'da Tır Konvoyu Hareketliliği

17 dakika önce

ABD'ye ait olduğu düşünülen ve Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne gönderildiği tahmin edilen yardım konvoyunun Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinden geçişi Nusaybin'den görüntülendi.

Kamışlı'da Tır Konvoyu Hareketliliği, System.String[]
ABD'ye ait olduğu düşünülen ve Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne gönderildiği tahmin edilen yardım konvoyunun Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinden geçişi Nusaybin'den görüntülendi.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Irak yönünden gelen tır konvoyu, kamışlı çevre yolundan Suriye'nin iç taraflarına doğru hareket etti. Çoğunluğu kapalı olan tır konvoyu içerisinde askeri araçları taşıyan ancak boş olan tırların da olduğu görüldü.

Tırların geçişi sırasında Kamışlı çevre yolunda uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:55 Kaynak: İHA

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