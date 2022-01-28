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KAHRAMANMARAŞ - Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılara kurtarma operasyonu - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılara kurtarma operasyonu

28.01.2022 11:52

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kamp yapmak için çıktıkları dağda 14 gün kalan ve gıda malzemeleri bitince yardım isteyen 2 amatör dağcı, 36 saatlik kurtarma operasyonunun ardından kent merkezine getirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kamp yapmak için çıktıkları dağda 14 gün kalan ve gıda malzemeleri bitince yardım isteyen 2 amatör dağcı, 36 saatlik kurtarma operasyonunun ardından kent merkezine getirildi.

Amatör dağcılık yapan ve kuzen oldukları öğrenilen İsmail (26) ve Murat Orçan (22), kamp yapmak için 13 Ocak Perşembe günü Türkoğlu ilçesindeki evlerinden ayrılarak Eşekçi Yaylası'na gitti.

Bölgede birkaç gün kamp yapmayı planlayan ikili, 18 Ocak Salı günü etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönemedi. Yanlarında yeterince erzak olduğunu düşünerek kamp süresini uzatan gençler, 25 Ocak Salı gününe kadar defalarca geri dönmeyi denedi. Başarılı olamayan ve yanlarındaki erzakın da bitmek üzere olduğunu fark eden İsmail ve Murat Orçan, 26 Ocak Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Türkoğlu Belediyesi'ni arayarak yardım talep etti.

İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yolu açmaya çalışsa da 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ilerleyemeyince AFAD ekiplerinden destek istedi. Çalışmalara amfibik araçla yeniden başlayan belediye, jandarma ve AFAD ekipleri, bölge halkı ve köy korucularından da destek alarak gençlerin bulunduğu bölgeye 1,5 kilometre yaklaşabildi. Gençlere, 5 saat süren yürüyüşün ardından ulaşıldı.

36 saatlik kurtarma çalışmasıyla ulaşılan, yiyecek ve içecekleri bittiği için bitkin düşen kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İsmail Orçan, kurtarıldıktan sonra AA muhabirine, her yıl benzer zaman aralığında yaylada kamp yaptıklarını ancak böyle bir şeyin ilk kez başlarına geldiğini söyledi.

Bu yıl kar yağışının çok fazla olması nedeniyle dönemediklerini anlatan Orçan, "Her yıl 1 metre kar olurdu ama biz onu aşarak inerdik normalde. Bu sefer hem gıdamız bitti hem de kar çok fazla yağdı ve inemedik. Gıdamız varken kar diner diye bekledik ama dinmeyince aradık ve yardım istedik." ifadelerini kullandı.

Murat Orçan da bulundukları bölgeye yaklaşık 2 metre kar yağdığını ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Kendi imkanlarıyla çıkmayı denediklerini ancak başaramadıklarını aktaran Orçan, "10 yıldır buraya geliyoruz böyle bir kar yağışını ilk defa görüyoruz. Olduğumuz bölgede 2 metre kar vardı aşabileceğimizi düşündük ama aşamadık. Allah ekiplerimizden razı olsun, iyi ki varlar. Öğrenciyim, bu hafta dönemeseydim eğer okulum riske giriyordu." diye konuştu.

Ekipler mutlu

AFAD Arama Kurtarma Ekip Amiri Murat Okumuş da iki gencin yaylada mahsur kaldığı bilgisini alır almaz bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

Bölgedeki ekiplerle gençleri kurtarmak için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Okumuş, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımıza ulaşmak adına yoğun bir gayretle karla mücadele ederekten bölgeye kadar gittik. Arkadaşlarımız hobi olarak dağcılıkla ilgileniyorlarmış ve 14 gün orada mahsur kalmışlar. Yaklaşık 1,5 kilometre kadar yürüyüş yaparak arkadaşlara ulaştık. Öndeki lider arkadaşımızı değiştirerek karı açarak belli bölgeye kadar yaya olarak getirdik ve araçlarla beraber sağlıklı bir şekilde ilçeye intikallerini sağladık."

Türkoğlu Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyon Şefi Uğur Sever de bölgede kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektikleri için AFAD'dan destek istediklerini anlattı. Sever, "Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi, belediyemizde misafir edeceğiz sonrasında ise ailelerine teslim edeceğiz." dedi.

KAHRAMANMARAŞ - Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılara kurtarma operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılara kurtarma operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılara kurtarma operasyonu

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Kahramanmaraş, Ocak, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılara kurtarma operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılara kurtarma operasyonu - Son Dakika
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