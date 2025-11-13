Gecikme Zammı Oranı Yüzde 3,7 Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5'den yüzde 3,7'ye indirildi.

Kararda "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gecikme zammı oranı Mayıs 2024'ten bu yana yüzde 4,5'ti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kamuya borcu olan ve meblağın büyüklüğü nedeniyle ödeme kabiliyetinin bulunmamasından dolayı hacizlik olan mükellefler bugünden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak daha düşük oranlarla borçlarını taksitlendirip ödemelerini gerçekleştirebilecek.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Amme (kamu) alacakları kapsamına giren borçlar şöyle: