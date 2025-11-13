Gecikme Zammı Oranı Yüzde 3,7 Oldu - Son Dakika
Gecikme Zammı Oranı Yüzde 3,7 Oldu

Gecikme Zammı Oranı Yüzde 3,7 Oldu
13.11.2025 00:41
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5'den yüzde 3,7'ye indirildi.

Kararda "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gecikme zammı oranı Mayıs 2024'ten bu yana yüzde 4,5'ti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kamuya borcu olan ve meblağın büyüklüğü nedeniyle ödeme kabiliyetinin bulunmamasından dolayı hacizlik olan mükellefler bugünden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak daha düşük oranlarla borçlarını taksitlendirip ödemelerini gerçekleştirebilecek.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Amme (kamu) alacakları kapsamına giren borçlar şöyle:

  • Vergi (Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi vb.)
  • Resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler (Tapu, pasaport, mahkeme harçları vs.)
  • Cezalar (Vergi, idari para, trafik, SGK idari para cezaları vb.)
  • Kamu kurumlarınca yapılan hizmetlerin bedelleri (Örneğin belediye tarafından sağlanan su, atık, temizlik gibi hizmetlerin kamu borcu niteliğindeki bedelleri)
  • Sosyal güvenlik primleri (SGK, işsizlik sigortası, genel sağlık sigortası primleri vb.)
  • Devlet alacaklarına bağlı feri alacaklar (Gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları gibi asıl alacağa bağlı ek borçlar)
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

