Son Dakika Haberleri: Kamu Bankaları İmar Barışı Ödemelerini Hafta Sonu da Alacak

Kamu Bankaları İmar Barışı Ödemelerini Hafta Sonu da Alacak

38 dakika önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hafta sonunda da imar barışı ödemelerini kabul etmeye devam edecek.

Kamu Bankaları İmar Barışı Ödemelerini Hafta Sonu da Alacak, System.String[]
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hafta sonunda da imar barışı ödemelerini kabul etmeye devam edecek.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, imar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarihin 31 Aralık olduğunu anımsatıldı.

Vatandaşlar 31 Aralık'ta ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 29-30 Aralık'ta 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacağı kaydedilen açıklamada, 81 ilde yeterli sayıda şube ile imar barışı ödemelerinin kabul edileceği bildirildi.

Açıklamada, "Bankaların, 29-30 Aralık'ta 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecek." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:16 Kaynak: AA

Vakıflar Bankası, Aralık, Ziraat Bankası, Ekonomi
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