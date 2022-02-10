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Kamu Denetçiliği Kurumu 13 personel alacak - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu 13 personel alacak

10.02.2022 09:37
Kamu Denetçiliği Kurumu 13 personel alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla 13 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla 13 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınarak, merkezi Ankara'da olan KDK'de istihdam edilmek üzere, ön lisans mezunu 3 erkek koruma ve güvenlik görevlisi, ortaöğretim mezunu 5 erkek destek personeli, ortaöğretim mezunu 3 kadın destek personeli ile ortaöğretim mezunu 2 teknisyen işe alınacak.

2020 KPSS'den 60 veya üzerinde puan alan kişilerin başvurabileceği iş ilanına, bugünden itibaren 25 Şubat 18.00'e kadar "Kariyer Kapısı"nın internet adresinden başvuru yapabilecek. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ise kabul edilmeyecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacak.

Ayrıca, başvuru süreci sonunda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların asıl ve yedek aday listesi belirlenecek. Asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman başvuru süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde KDK'nin internet sayfasında yayınlanacak.

Çeşitli sebeplerle işe başlamak için sözleşme imzalamayan asıl adaylar yerine yedek adaylardan puan sırasına göre yerleştirme yapılacak. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek.

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Kamu Denetçiliği Kurumu, Gazete, Ankara, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Denetçiliği Kurumu 13 personel alacak - Son Dakika


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