Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuruları Artıyor

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Akarca, konuşmasının başında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, "Kamu idareleri arasında, toplumla devlet kurumları arasındaki en önemli köprülerden bir tanesi de basındır. Onun için basının bilgi alma ve toplumu bilgilendirme hakkı son derece önemlidir" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yapısına ve görevine ilişkin bilgi veren Akarca, KDK'nın 2012 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişindeki şikayetleri inceleyen bir anayasal hak arama kurumudur" dedi. Kurumun, idarenin tüm işlem ve eylemlerini denetlediğini belirten Akarca, "İdarenin tüm tutum ve davranışlarını hukuka, hakkaniyete uygunluk yönünden ve insan hakları perspektifiyle inceliyoruz. Mahkemeye gitmeden önce başvurulacak bir kurumuz" diye konuştu.

Başvuru süreçlerinin ücretsiz ve kolay olduğuna vurgu yapan Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak son derece basit ve esnektir. Elektronik sistemimiz üzerinden, web sayfamızdan ya da dilekçeyle başvuru yapılabiliyor. Başvuru aşamasından karar aşamasına kadar hiçbir şekilde kimseden ücret alınmamaktadır" dedi.

Kurumun idareye yol gösterici bir işlevi bulunduğunu belirten Akarca, "İdarenin hesap verebilirliği, şeffaflığı, eşit ve adil davranması, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi temel amacımızdır" ifadelerini kullandı. KDK'nın vatandaş ile idare arasında bir arabulucu rolü üstlendiğini kaydeden Akarca, "Vatandaşla idare arasında bir dostluk köprüsü oluşturuyoruz" dedi.

"Mahkemeleri tamamlayan, iş yükünü azaltan ve ağır usul hükümlerine tabi olmayan bir kurumuz"

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun mahkemelerin alternatifi olmadığını vurgulayan Akarca, "Mahkemeleri tamamlayan, iş yükünü azaltan ve ağır usul hükümlerine tabi olmayan bir kurumuz" diye konuştu. İncelemelerde önceliğin dostane çözüm olduğuna işaret eden Akarca, "Öncelikle sorunları idareyle görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Bu mümkün olmazsa kamu idarelerinden her türlü bilgi ve belgeyi talep ediyoruz" dedi. İdarelerin bu belgeleri 30 gün içinde göndermek zorunda olduğunu belirten Akarca, "Bu yükümlülük devlet sırrı ve ticari sırları da kapsamaktadır" ifadesini kullandı.

Çocukların da doğrudan başvuru yapabildiğini vurgulayan Akarca, "On sekiz yaşını doldurmayan her çocuk, velisinin onayı olmaksızın doğrudan bize başvurabilmektedir" dedi. Hak arama kültürünün yaygınlaştırılması için özellikle çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Akarca, "Çeşitli illerde halkla buluşma ve gençlerle buluşma toplantıları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddete ilişkin hazırlanan özel rapora da değinen Akarca, "2025 yılında 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde İç Anadolu Örneğinde Uyumun Güçlendirilmesi' başlıklı özel raporu hazırladık" dedi. Çalışmalar kapsamında sekiz il ziyareti gerçekleştirildiğini belirten Akarca, "Cezaevleri, şiddet önleme merkezleri ve kadın konuk evleri ziyaret edildi. İki yüzün üzerinde kadınla, kırka yakın sivil toplum kuruluşuyla görüşmeler yapıldı" bilgisini verdi. Akarca, raporda kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kırkın üzerinde önerinin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

"2025 yılında 21 bin 34 başvuru alındı"

İşçi emeklilerinin maaşlarında yaşanan düşüşe ilişkin hazırlanan rapora da değinen Akarca, "31 Aralık 2024'te emekli olan ile 1 Ocak 2025'te emekli olan, aynı şartları taşıyan işçilerin maaşlarında yüzde 30'a yakın bir düşüş tespit ettik" dedi ve bu durumun "basit bir yasal düzenlemeyle ve kamu maliyesine ek yük getirmeden" giderilebileceğini ifade etti.

Kurumun başvuru verilerini de paylaşan Akarca, "2013 yılından bugüne kadar toplam 262 bin başvuru aldık ve bunların yüzde 95'inden fazlasını karara bağladık" dedi. 2025 yılında 21 bin 34 başvuru alındığını ve başvuruların 20 bin 473'nün sonuçlandırıldığını belirten Akarca, "Karara bağlama oranımız yüzde 93'ün üzerindedir" diye konuştu.

"Tavsiye kararlarına uyum oranı yüzde 60'ın üzerinde"

Tavsiye kararlarına uyum oranının ise yüzde 60'ın üzerinde olduğunu kaydeden Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Başvuruların bin 86'sını dostane yollarla çözüme kavuşturduk, 901 başvuruya tavsiye kararı, 313 başvuruya kısmen tavsiye kararı verdik ve bu tavsiyelere uyum oranımız yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. Tavsiye kararlarımızın 12 yıllık ortalama uyum oranı da benzer seviyelerdedir. Yaptığımız çalışmalar ile birlikte bir önceki yıla göre başvuru sayımız yaklaşık yüzde 43 arttı" ifadesini kullandı.