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Kamu işçisinin zam oranı belirlendi - Son Dakika

Kamu işçisinin zam oranı belirlendi

11.08.2021 16:23
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Hükümet ile işçi konfederasyonları arasında sağlanan anlaşmaya göre, kamu işçilerinin taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltildi.

Hükümet ile işçi konfederasyonları arasında sağlanan anlaşmaya göre, kamu işçilerinin taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltildi. Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının anlaşma sağlamasının ardından Türk-İş Genel Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, törendeki konuşmasında, Türk-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olduğunu belirterek, bundan dolayı imza törenini Türk-İş'te düzenleme karar aldıklarını söyledi.

Yürütülen toplu pazarlıkta hem çalışanları hem de kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldiklerini dile getiren Bilgin, şunlar kaydetti:

"Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşmedir. Burada ilk yaptığımız şey çok önemli. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu, asgari ücret düzeyinde çalışan bir grup vardı. Bunların sayısı 315 bin kişiydi. Bunların ücretlerine 500 lirayı geçen düzeltme yaptık. Yani 4 bin 100 lira civarında oldu. Bu belki de bugüne kadar seyyanen yapılan en yüksek zam oldu. Bu çok önemli çünkü bundan sonra yapılan pazarlık sonucunda vardığımız artış oranından da ayrıca faydalanacaklar. Birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere yüzde 21'lik ciddi bir ortalama zamma ulaştık. Bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27,17 olduğunu ifade etmek isterim. Bu çok ciddi bir artışıdır. Bu artışların kamuya bir maliyeti vardır ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisinin imkanları içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sözleşmede sadece bunu gerçekleştirmedik,Türk çalışma hayatında ilk defa toplam orana, yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan hizmet zammı konusunda bir uzlaşmaya vardık. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

İkramiyeler birinci yıl için 30, ikinci yıl için 40 güne çıkartıldı

Sözleşmeyle sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Taşerondan kadroya geçenlerin ikramiyelerini birinci yıl için 30 güne, ikinci yıl için 40 güne çıkarttık. Ücretlere yapılan artışlar, bütün sosyal yardımlara da yansıdı. Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yükseltildi. Bunlar Türk işçisine helal olsun. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman kamuya maliyeti Türk ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir. Sayın Cumhurbaşkanı, emeği koruyacak bir yaklaşımla bizi yetkili kıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saygılar sunuyorum, Hazine ve Maliye Bakanı'mız Lütfi Elvan'a teşekkür ediyorum."

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve ilgili sendikaların genel başkanları katıldı.

Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam oranı belirlendi

Hükümet, Türk, işçi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu işçisinin zam oranı belirlendi - Son Dakika


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