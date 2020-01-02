Kamu personeline, "Grip" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu personeline, 'Grip' eğitimi - Son Dakika

Kamu personeline, "Grip" eğitimi

6 saat önce

İl Özel İdaresi personeline 'Mevsimsel Grip Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu bilgilendirme eğitimi verildi.

Kamu personeline,

İl Özel İdaresi personeline 'Mevsimsel Grip Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu bilgilendirme eğitimi verildi.


İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime, Sivas İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinden gelen personellerimiz katıldı. İş Yeri Hekimi Ahmet Turan Temel tarafından grip hastalığı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.


"Herşey Elimizde", "Ellerimizi Doğru Yıkayalım", "Grip Aramızda", "Dikkat Edelim Yayılmasın" sloganlarıyla dikkat çekilmeye çalışılan grip hastalığının tehlikesine ve korunma yollarına değinildi.


Gribin ilk belirtilerinin fark edildiğinde derhal doktora gidilmesi gerektiğine vurgu yapan İş Yeri Hekimi Ahmet Turan Temel, "Gebeler ve lohusalar, sürekli hastalığı olanlar, 5 yaş ve altındaki küçük çocuklar, sürekli aspirin kullanması gereken çocuklar, aşırı kilolular, 65 yaş ve üzerindeki kişiler yüksek risk altında yer almaktadır. Grip hastalığı ağır seyredebilir. Solunum sıkıntısı, sık sık nefes alıp verme, bilinç bulanıklığı, aşırı ishal ve kusma, aşırı halsizlik görüldüğü durumlarda muhakkak bir sağlık kurumuna başvurulması gerekmektedir." dedi. - SİVAS

Ahmet Turan Temel, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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