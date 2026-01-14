Kamu-Sen'den maaş zammı protestosu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye Kamu-Sen üyeleri, hükümetin memur maaşları ve emekli aylıklarına yönelik zamlarını protesto etti.

Yozgat'taki kamu kuruluşlarının da yer aldığı Valilik hizmet binası önünde bir araya gelen Kamu-Sen üyeleri basın açıklaması yaptı.

Kamu-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin alım gücünün her geçen gün eridiğini, geçim şartlarının sürdürülemez hale geldiğini söyledi. 2025 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artışlarının, gerçek hayat şartları karşısında ne denli yetersiz kaldığının net biçimde ortaya çıktığını kaydeden Kabayel, şöyle konuştu:

"Resmi verilere göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın memur maaşlarına yapılan artış yıl içinde yüzde 22,5 seviyesinde kalmıştır. Sonuç açıktır; enflasyon yükselmiş, maaşlar erimiştir. Ne yazık ki bu tablo, memur ve emekliler açısından artık istisnai değil, alışılagelmiş bir durum olmuştur. Nitekim 2024 yılında da maaşlar enflasyonun 15,37 puan gerisinde kalmış; 2025 yılında ise toplamda 18,53 puanlık bir kayıp yaşanmış, bu kayıp ancak sonradan verilen enflasyon farkı ile telafi edilmeye çalışılmıştır. Buradan bir kere daha açıkça ifade ediyoruz; enflasyon farkı, zam değildir. Enflasyon farkı, maaşları yalnızca gerçekleşen enflasyona eşitleyen bir telafi ödemesidir. Zam ise maaşın alım gücünü artırması beklenen bir düzenlemedir. Son yıllarda maaş artışlarının sürekli olarak enflasyonun altında kalması, yapılan düzenlemeleri zam olmaktan çıkarmıştır.

Bugün gelinen noktada memur maaşları, adeta ön ödemeli enflasyon farkı sistemiyle belirlenmektedir. Açıklanan rakamlar, maaşların yalnızca enflasyon karşısında değil; gıda, kira, ulaşım ve temel ihtiyaç harcamalarındaki artışlar nedeniyle alım gücü açısından da ciddi biçimde gerilediğini göstermektedir. Ortaya çıkan tablo, kamu çalışanları ve emekliler için açık bir ekonomik çıkmazdır. Tutmayan hedeflerin bedeli, kamu görevlilerine ve emeklilere ödetilemez. Bu gidişata acilen müdahale edilmesi zorunludur."

"En düşük memur maaşına 10 bin 700; ortalama maaşa ise 11 bin 600 lira artış gelecek"

Memurların yılın ilk maaşını yarın alacaklarını hatırlatan Kabayel, "Bordrolarında 2025 yılına göre oransal olarak enflasyon farkıyla birlikte yüzde 18,6; taban aylığa brüt bin lira ve unvan bazında tazminat artışı içeren bir maaş zammıyla karşılaşacaklar. Bütün bu artışlarla birlikte en düşük dereceli bekar memurun maaşı yüzde 22,4 artacak ve 47 bin 500 liradan 58 bin 200 liraya yükselecek. Ortalama memur maaşı ise yüzde 22 oranında artacak ve yaklaşık 52 bin 500 liradan 64 bin 500 liraya yükselecek. Yani en düşük memura 10 bin 700; ortalama bir memura ise 11 bin 600 lira artış gelecek. Bu rakamlarla memurlarımızın 6 ay geçinmesi beklenecek" ifadelerini kullandı.

"En düşük memur emeklisi aylığı asgari ücretin bile altına düşmüş durumda"

Bu rakamların, kamu çalışanlarının gerçek hayat koşullarını karşılamaktan uzak olduğunun altını çizen Kabayel, yoksulluk sınırının 100 bin, ortalama memur maaşının 64 bin lira olduğunu belirtti.

Kayabel, şunları kaydetti:

"Bu parayla bir memur ay sonunu nasıl getirecek? Bu rakamlar içimizi karartıyor, umutlarımızı köreltiyor. Bir yanda ağırlaşan hayat şartları, diğer yanda hızla eriyen ücretler; kamu çalışanlarını ve emeklileri ciddi bir ekonomik darboğaza sürüklemektedir. Emeklilik sistemi 2008 öncesi ve sonrası olarak ikiye bölünmüş durumda. Ek ödeme, ilave ek ödeme, fazla mesai, ek ders gibi unsurlar emeklilik hesabına dahil edilmediği için görev aylığı ile emekli aylığının bağı kopmuş durumda. Özellikle 2023 yılında ödenmeye başlanan ilave ek ödemenin emekli aylığına yansıtılmaması, emeklilik sistemini kökünden sarstı, görev maaşı-emekli aylığı dengesini yerle bir etti. En düşük memur emeklisi aylığı asgari ücretin bile altına düşmüş durumda."