Kamuda Blokzincir Konferansı - Bakan Pekcan'ın Sektörün Paydaşlarıyla Katıldığı Toplantı
1 saat önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı yuvarlak masa toplantısından görüntüler ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı tarafından, Ticaret Bakanlığı Konferans salonunda "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda iş birliği...
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın katıldığı yuvarlak masa toplantısından görüntüler ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Blockchain Türkiye
Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı
tarafından, Ticaret Bakanlığı
Konferans salonunda "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Pekcan, konferansın ardından Eczacıbaşı ve sektörün diğer paydaşlarıyla yuvarlak masa toplantısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:12 Kaynak: AA
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