Son Dakika Haberleri: Kamuda Blokzincir Konferansı - Bakan Pekcan'ın Sektörün Paydaşlarıyla Katıldığı Toplantı

Kamuda Blokzincir Konferansı - Bakan Pekcan'ın Sektörün Paydaşlarıyla Katıldığı Toplantı

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı yuvarlak masa toplantısından görüntüler ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı tarafından, Ticaret Bakanlığı Konferans salonunda "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda iş birliği...

Kamuda Blokzincir Konferansı - Bakan Pekcan'ın Sektörün Paydaşlarıyla Katıldığı Toplantı, System.String[]
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı yuvarlak masa toplantısından görüntüler ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı tarafından, Ticaret Bakanlığı Konferans salonunda "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Pekcan, konferansın ardından Eczacıbaşı ve sektörün diğer paydaşlarıyla yuvarlak masa toplantısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:12 Kaynak: AA

Türkiye, Ruhsar Pekcan, Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
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