Kamyon elektrik kablolarını kopardı, kasasındaki samanlar alev aldı - Son Dakika

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Kamyon elektrik kablolarını kopardı, kasasındaki samanlar alev aldı

Yanan samanlar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan kamyonun elektrik tellerini kopartması neticesinde kasasında bulunan samanlar alev aldı. Yanan samanlar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 16 AEE 848 plakalı kamyon taşıdığı samanların elektrik tellerini kopardı. Kopan tellerin samanlarla etkileşime geçmesi neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahalle halkı da hortumlarla ekiplere yardımcı oldu. Dar alanda yangına müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, kamyonu geniş bir alana alarak kasasındaki samanları kepçe yardımıyla boşaltarak çalışmalarına devam etti. Meydana gelen yangında çoğu saman kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.