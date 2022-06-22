Kamyon sürücüsü tırın altında 25 metre sürüklendi - Son Dakika
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Kamyon sürücüsü tırın altında 25 metre sürüklendi

22.06.2022 09:17
Kamyon sürücüsü tırın altında 25 metre sürüklendi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ani fren yaparak kamyonundan inen sürücü arkadan gelen tırın altında 25 metre sürüklendi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ani fren yaparak kamyonundan inen sürücü arkadan gelen tırın altında 25 metre sürüklendi. Durumu ağır olan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi İshakçelebi Mahallesinde saat 03.10 sıralarında Akhisar - Manisa karayolunun Manisa istikametinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü A.O. sağ şeritte ani fren yaparak aşağıya indiği esnada, arkadan gelen M.D. (51) idaresindeki tırın altında yaklaşık 25 metre sürüklendi. Sağ bacağından ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.O. Saruhanlı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

İshakçelebi, Saruhanlı, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon sürücüsü tırın altında 25 metre sürüklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyon sürücüsü tırın altında 25 metre sürüklendi - Son Dakika
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