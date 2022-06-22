Manisa'nın Saruhanlı ilçesi İshakçelebi Mahallesinde saat 03.10 sıralarında Akhisar - Manisa karayolunun Manisa istikametinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü A.O. sağ şeritte ani fren yaparak aşağıya indiği esnada, arkadan gelen M.D. (51) idaresindeki tırın altında yaklaşık 25 metre sürüklendi. Sağ bacağından ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.O. Saruhanlı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

İshakçelebi, Saruhanlı, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyon sürücüsü tırın altında 25 metre sürüklendi - Son Dakika

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