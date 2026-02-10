Kamyon Sürücüsüne 4 yıl 2 ay Hapis Cezası

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazası ile ilgili yargılanan kamyon sürücüsü 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanık V.K. ile müşteki katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık V.K'yi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Devrekani-Çatalzeytin kara yolu Hacıhasan mevkisinde, 17 Ağustos 2024'te, Muharrem Tekeci'nin (61) kullandığı otomobil ile V.K. yönetimindeki kamyon çarpışmış, kazada Tekeci hayatını kaybetmişti.