KAMYONA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPINCA SAHİLE UÇTU - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, Mehmet Sekmen (36) kavşakta önüne çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapınca otomobil yaklaşık 10 metre yüksekten sahile uçtu. Sekmen kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Olay saat 16.45 sıralarında, Zonguldak-Kilimli sahil yolunun İnağzı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Sekmen idaresindeki 06 FL 2951 plakalı otomobil iddiaya göre kavşakta önüne çıkan kamyona çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu sahile uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten sahile uçan otomobil hasar görürken, sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Vatandaşlar yardımıyla yola çıkan Sekmen, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Otomobil vinçle sahilden alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.