Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:29 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Besni
ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yenikent
Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Altan
yönetimindeki 27 SV 657 plakalı kamyonet ile kavşaktan geçen Müslüm Akar yönetimindeki 02 HA 657 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada her iki sürücü ile araçlardaki Ayşe Akar, Fatma Gül
, Esma Nur
Gül ve Hayrunnisa Gül
yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
FSM'de polis operasyon düzenledi, trafik bir süreliğine tamamen durdu İçinde iki çocuğun olduğu araç apartman boşluğuna düştü! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Çanakkale'de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü