Kamyonet Kavşağında Kaza: Evdeki Kişi Yaralandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde geri manevra yapan kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonetin çarptığı evin duvarından kopan tuğla parçaları; salonda oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine düştü. Yaralanan Kılıç, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmit'e bağlı 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak ile Mevlevi Sokak kesişiminde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 34 UH 2239 plakalı hurda kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvardan kopan tuğla parçaları, evin salonunda kanepede oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine devrildi. Kılıç yaralanırken, evdekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan M.K. ile Ahmet Kılıç'ın komşu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.