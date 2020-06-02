Kamyonet ve cip çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kamyonet ve cip çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ve cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ve cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Korubaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Muzaffer Ağır yönetimindeki 06 EC 7414 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Davut yönetimindeki 07 AEC 898 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada, sürücüler ile her iki araçtaki Fatma Davut, Fatma Davut Gencer ve 2'si Afganistan uyruklu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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