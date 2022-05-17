Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı - Son Dakika
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Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı

17.05.2022 17:07

Niğde'de tırın dorsesinde taşındığı sırada üst geçide sıkışan kamyonette hasar meydana geldi.

Niğde'de tırın dorsesinde taşındığı sırada üst geçide sıkışan kamyonette hasar meydana geldi.

N.Y. idaresindeki 42 DIA 35 plakalı tırın dorsesindeki kamyonetin kasası, Kayseri-Niğde kara yolu Polis Okulu Köprülü Kavşak'ta üst geçide sıkıştı.

Tırın dorsesindeki kamyonetin kasasında ve arkasında taşınan traktörde hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Traktör vinç yardımıyla, kamyonet ise tırın lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.

Kaza nedeniyle tek yönde kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı
Tırın dorsesinde taşınan kamyonet üst geçide sıkıştı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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