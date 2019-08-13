Son Dakika Haberleri: Kamyonete takılan bisikletli ile sürücünün seyir halindeki trafikteki koyu sohbeti yok artık...
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Kamyonete takılan bisikletli ile sürücünün seyir halindeki trafikteki koyu sohbeti yok artık...

25 dakika önce

Kamyonete takılan bisikletli ile sürücünün seyir halindeki trafikteki koyu sohbeti yok artık dedirttiDÜZCE - Düzce'de trafikte yaşanan olayda kamyonet ve bir bisiklet sürücüsünün koyu sohbeti görenleri şaşkına cevirdi.

Kamyonete takılan bisikletli ile sürücünün seyir halindeki trafikteki koyu sohbeti yok artık dedirtti
DÜZCE - Düzce'de trafikte yaşanan olayda kamyonet ve bir bisiklet sürücüsünün koyu sohbeti görenleri şaşkına cevirdi.
Olay, Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen kamyonete bisikletli bir kişi takıldı. Kamyonetin cam tarafına kadar gelen bisiklet sürücüsü kamyonet sürücüsü ile sohbet ederken, kamyonet sürücüsünün ise zaman zaman yolda sağa ve sola direksiyon çevirmesi hem bisikletli ve diğer sürücüleri zor anlar yaşattı.
Yaşanan olay vatandaşlar tarafından amatör kamerayla çekildi.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 01:52 Kaynak: İHA
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