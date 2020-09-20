Kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'da kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniçağa'dan Mengen istikametine gitmekte olan M. A. yönetimindeki 55 ADZ 983 plakalı kamyonet, Eskiçağa Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Kazada araçta bulunan N. A. ile H.A yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.