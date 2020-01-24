Kamyonetin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı yaya öldü

6 saat önce

MALATYA'da Mevlüt Kaya (39), sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kamyonetin çarptığı yaya öldü, System.String[]

MALATYA'da Mevlüt Kaya (39), sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü Serdar İ., gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Cevat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Serdar İ. yönetimindeki 44 BA 561 plakalı kamyonet, arkadan geçmeye çalışan Mevlüt Kaya'ya çarptı. Kaza ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mevlüt Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kamyonet sürücüsü Serdar İ. ise gözaltına alındı.


Mevlüt Kaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
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