Kamyonetin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kamyonetin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Isparta'da, park halindeki aracın motor bölümünde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kamyonetin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Isparta'da, park halindeki aracın motor bölümünde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin uzun süre çaba sarf ettiği kurtarma çalışmaları başarıyla sonuçlanırken ayağından yaralanan kedi ise tedavisi yapılmak üzere veteriner hekimlere teslim edildi.


Olay, geçen cuma günü Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bahçesinde yaşandı. Park halinde bulunan kamyonetin motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine, çevredekiler araç sahibini uyardı. Kamyonetin motor kaputunu açan sürücü, arada sıkışan kediyi çıkarmada başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durumun haber verilmesiyle birlikte söz konusu yere Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ara sıkışan kediyi kurtarmak için seferber olan itfaiye ekipleri, uzun süre kediyi çıkarabilmek için çalışma yaptı.


İtfaiye ekiplerince bir süre sonra çıkarılan kedinin ayak kısmından yara olduğunun anlaşılması üzerine tedavisi yapılmak üzere Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ISPARTA

Isparta, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:36 Kaynak: İHA
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