Son Dakika Haberleri: Kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Uşak'ta kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Uşak'ta kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Banaz yolu Kızılcasöğüt Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tayyar Koca (45) yönetimindeki 06 BDE 189 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak Süleyman Demirbaş yönetimindeki 76 DH 551 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette yolcu olarak bulunanlardan Hilal Koca (20) hayatını kaybederken, babası Tayyar Koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Tayyar Koca'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden Hilal Koca'nın cenazesinin, yarın İskilip Karmış köyünde kılınacak olan cenaze namazının ardından Karmış Köyü Mezarlığı'na defnedileceği bilgisine ulaşıldı. - UŞAK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pendik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin altından kız isteme meselesi çıktı
Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:21:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]