Kamyonun arkasındaki yazıyı gören tüm vatandaşlar aynı yorumu yaptı: Çok haklı - Son Dakika

Denizli'de kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. hastaneler ve Bayramyerine doğru seyir halindeki kamyonun arkasına yazılı yazıyı, aracı takip eden sürücüler kayıt altına aldı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kamyonun arkasındaki yazıda "Düşman kör nişancıdır da, dost iyi bilir nereden vuracağını" ifadeleri yer aldı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Söz konusu fotoğrafa kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yazıyı çok beğendiklerini dile getirdi.

İşte o fotoğraf: