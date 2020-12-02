Kan bağışı tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un geçen yıl aralıkta yayıldığına işaret ediyor - Son Dakika

Kan bağışı tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un geçen yıl aralıkta yayıldığına işaret ediyor

02.12.2020 13:29
Kan bağışı tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un geçen yıl aralıkta yayıldığına işaret ediyor, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), 19 Ocak'ta ilk vakanın ortaya çıktığının doğrulanmasından bir ay önce yayıldığına ilişkin bulgulara rastlandı.

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), 19 Ocak'ta ilk vakanın ortaya çıktığının doğrulanmasından bir ay önce yayıldığına ilişkin bulgulara rastlandı.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) araştırmacılar, Amerikan Kızılhaçının 13 Aralık-17 Ocak'ta 9 eyalette topladığı kan bağışlarında yapılan tahlillerde, Kovid-19'a karşı savunma için üretilen antikorlar bulundu.

CDC araştırmacıları, sonuçlarını "Clinical Infectious Diseases" dergisinde yayımladıkları araştırmada, "Kovid-19 enfeksiyonları ABD'de, daha önce belirlenenden önce, Aralık 2019'da ortaya çıkmış olabilir." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, 13-16 Aralık tarihlerinde ülkenin batısındaki Washington, Oregon ve California ile 30 Aralık-17 Ocak tarihlerinde doğudaki Massachusetts, Michigan, Wisconsin, Iowa, Connecticut ve Rhode Island eyaletlerinde toplanan 7 bin 389 kan örneğini inceledi.

Batıdaki eyaletlerden toplanan örneklerden 39'unda ve doğudaki eyaletlerden toplanan örneklerden 67'sinde kanda Kovid-19'a karşı geliştirilen antikorlara rastlandı.

Uzmanlar, bulguların, Kovid-19 salgınının ülkede geçen yıl aralıkta bölgesel olarak sınırlı ölçüde yayıldığını gösterdiği yorumunda bulundu.

Kandaki antikorlar virüsün vücuttaki varlığının dolaylı işareti olduğundan, antikor testi pozitif olan bir kişinin Kovid-19'a yakalandığı tam olarak doğrulanmış olmuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) prosedürlerine göre Kovid-19 enfeksiyonunun teşhisi için ağız ve burundan alınan sürüntü örneklerinde virüsteki özgül bir genetik sekansı çoğaltan nükleik asit bazlı polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) tespit edilmesi gerekiyor.

ABD'de ilk Kovid-19 vakası, 19 Ocak'ta ülkenin batısındaki Washington eyaletine bağlı Snohomish şehrinde, 4 gündür devam eden ateş ve öksürük şikayetiyle sağlık ocağına gelen 35 yaşındaki bir erkek hastada görülmüştü. Hastanın aile ziyareti için gittiği Çin'in Vuhan kentinden 15 Ocak'ta ABD'e döndüğü anlaşılmıştı.

Dünya genelinde en fazla vakanın ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü ABD'de bugüne dek 14 milyon 108 bin 606 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 276 bin 979 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street Jurnal Gazetesi, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kan bağışı tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un geçen yıl aralıkta yayıldığına işaret ediyor - Son Dakika


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