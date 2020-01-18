Kanada, askerlerini Irak'tan çekmeye hazır - Son Dakika
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Kanada, askerlerini Irak'tan çekmeye hazır

38 dakika önce

Kanada, Irak'ta yabancı birliklerin ayrılması kararı resmileştiğinde askerlerini geri çekecek.

Kanada, askerlerini Irak'tan çekmeye hazır, System.String[]

Kanada, Irak'ta yabancı birliklerin ayrılması kararı resmileştiğinde askerlerini geri çekecek.

Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, NATO misyonları kapsamında Orta Doğu'da görev yapan Kanada askerlerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Sajjan, "Eğer Irak Parlamentosu resmi olarak yabancı birliklerden ülkeyi terk etmelerini isterse Kanada güçlerini geri çekecek. Biz nihayetinde Irak hükümetinin isteği üzerine buradayız. Nihayetinde de bu onların kararı olacak. Bizim bu görevler için bir meclis kararı sürecimiz olduğu gibi, onların da var." diye konuştu.

Kanada'nın Irak'ta iki ayrı NATO misyonu kapsamında 500'ün üzerinde askeri bulunuyor. Irak polisi, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerine eğitim veren Kanadalı askerler, DEAŞ karşıtı koalisyonda da görev yapıyor.

Irak Meclisi, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bu ay başında yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı ülkelere ait askeri güçlerin ülkeden çıkarılması kararı almıştı. Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanmasına dair yükümlülüğün de hükümette olduğu belirtilmişti.

Ulusal Savunma, Kanada, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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