Kanada Başbakanı Carney Çin\'de

Kanada Başbakanı Mark Carney, resmi ziyareti kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. Carney'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Başbakanı Li Çiang ve Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji ile bir araya gelmesi bekleniyor. Carney'in ziyareti, 8 yıl aradan sonra bir Kanada Başbakanı'nın Çin'e yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.