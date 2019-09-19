Son Dakika Haberleri: Kanada Başbakanı Trudeau'dan özür
Son Dakika Politika Haber

Kanada Başbakanı Trudeau'dan özür

40 dakika önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2001 yılında katıldığı bir etkinlikte "Arap Geceleri" temalı gecede Alaaddin kostümü giyinmesi ve kahverengi makyajı ile eleştirilerin hedefi oldu.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan özür, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2001 yılında katıldığı bir etkinlikte "Arap Geceleri" temalı gecede Alaaddin kostümü giyinmesi ve kahverengi makyajı ile eleştirilerin hedefi oldu. Irkçılıkla suçlanan Kanada Başbakanı, özür diledi.


Zaman zaman tercih ettiği çorapları, zaman zaman da geçmiş yıllarda yaptıkları ile dünya gündeminde adını sıkça duyuran Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu kez 2001 yılında çektirdiği bir fotoğraf ile gündeme geldi. Trudeau'nun özel bir okulun düzenlediği etkinlikte çekilen yüzünü kahverengine boyadığı fotoğrafı eleştirilerin hedefi oldu. "Arap Geceleri" temalı bir etkinliğe yüzünü kahverengiye boyayarak katılan Trudeau, etkinlik kapsamında düzenlenen gece için Alaaddin kostümü giydiğini doğruladı. 21 Ekim'de yapılacak seçimlerde koltuğunu koruma çabasında olan Kanada Başbakanı, fotoğrafın kısa sürede yayılmasının ardından geniş kitlelerin eleştirilerine maruz kaldı. Trudeau, yaşanan tartışmanın ardından ırkçılık olduğunu ifade ederek özür diledi.


Trudeau, "Kararımın sorumluluğu üzerime alıyorum. Bunu yapmamalıydım. Bu, o dönemde ırkçılık olduğunu düşünmediğim bir şeydi, ancak şimdi biliyorum ki bu ırkçılık ve çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. - VANCOUVER

Justin Trudeau, Kanada, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Musa Arat AK Parti'den istifa etti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan erken seçim tahmini: 2 yıldan önce olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:21:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada Başbakanı Trudeau'dan özür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]