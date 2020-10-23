Kanada'da Ermenistan'a yaptırım uygulanması için imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Kanada'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Kanada hükümetini Ermenistan'a yaptırım uygulamaya çağırmak için imza kampanyası başlattı.

Merkezi Toronto'da bulunan Azerbaycanlı Kanadalılar Kültür Merkezi tarafından change.org adlı sitede başlatılan kampanyada, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini bombalayarak savaş ve insanlık suçu işlediği ifade ediliyor.

Azerbaycanlı Kanadalılar Kültür Merkezi İletişim Koordinatörü Anar Cihangirli, AA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Merkezimiz, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarına dünya toplumunun dikkatini çekmek için bir imza kampanyası başlattı. Ermenistan, Azerbaycan şehirleri Gence, Mingaçevir, Terter, Berda, Gabala ve diğer sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı. Gence'deki son saldırı 2'si bebek 15 sivilin ölümüyle sonuçlandı. Ermenistan'ın sivillere saldırısı insanlık ve savaş suçudur. Bu nedenle Kanada hükümetini Ermenistan'a askeri ve ticari yaptırımlar uygulamaya çağırıyoruz. Ermenistan'ın savaş suçlarını Kanada toplumunun dikkatine sunmaya devam edeceğiz."

İmza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kampanyaya Türklerin yanı sıra Kanadalılar da destek veriyor.

"Toronto Belediye Başkanı Tory özür dilemeli"

Cihangirli, ayrıca, Toronto Belediye Başkanı John Tory'den, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki durumla ilgili açıklaması nedeniyle özür dilemesini istedi.

Tory'nin tek taraflı tutumundan rahatsızlık duyduklarını belirten Cihangirli, "Her 10 Azerbaycanlıdan biri Karabağ savaşının kurbanıdır. Toronto'da yaşayan binlerce Azerbaycanlı, başkanın tek taraflı açıklamasıyla derinden sarsılmıştır. Başkan Tory'den derhal özür dilemesini ve tüm Toronto sakinlerine eşit derecede saygılı olmasını talep ediyoruz." dedi.