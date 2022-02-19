Üye Girişi
Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestosunda gözaltı sayısı 100'ü geçti - Son Dakika

Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestosunda gözaltı sayısı 100'ü geçti

19.02.2022 11:06
Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestosunda gözaltı sayısı 100'ü geçti

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarında gözaltına alınan kişi sayısının 100'ü geçtiği bildirildi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarında gözaltına alınan kişi sayısının 100'ü geçtiği bildirildi.

Kanada basınındaki habere göre, geçici Ottawa Polis Şefi Steve Bell, basına yaptığı açıklamada, 3 haftadır devam eden protesto gösterilerinde dün en az 100 eylemcinin gözaltına alındığını belirtti.

Bell, caddelerin kontrolü tamamen sağlanıncaya kadar gece gündüz mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ayrıca, Bell, gözaltıların itaatsizlik suçlamalarıyla yapıldığına işaret ederken olaylarda bir polis memurunun da yaralandığını ifade etti.

Gözaltına alınanlar arasında 4 gösterici liderinin de bulunduğu belirtiliyor.

Polis eşliğinde olay yerine gelen kamyon çekicilerinin, yollara kurulan barikatları temizlemeye başladığı ifade edildi.

Ottawa polisi, perşembe günü geç saatlerde iki önemli protesto liderinin tutuklanması sonrasında işgali sona erdirmek ve diğer protestocuların yardıma gelmelerini önlemek için şehir merkezinin büyük bölümünü yabancılara kapatmıştı.

Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan ve 3 haftadır başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarıyla başa çıkabilmek için Kanada hükümeti hafta başında Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.

Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.

YORUMLAR
500
Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestosunda gözaltı sayısı 100'ü geçti Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestosunda gözaltı sayısı 100'ü geçti Kanada'da 70 'Özgürlük Konvoyu' protestocusu gözaltına alındı Kanada'da 70 "Özgürlük Konvoyu" protestocusu gözaltına alındı Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alınmaya başlandı Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestocuları gözaltına alınmaya başlandı

Özgürlük Konvoyu, Kanada, Ottawa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestosunda gözaltı sayısı 100'ü geçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:01 Mahkemede sutyenler, külotlar havada uçuştu! Ceza aldı, sevgilisinin iç çamaşırlarını çantasından çıkardı...
10:59 "Basitler iftira atar, dürüstler sabreder!" Şenol Güneş, Murat Sancak'a bu sözlerle yanıt verdi
10:57 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın "Geççek"i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar!
10:50 Yürüyen merdivende genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti, anında yakayı ele verdi
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
10:36 Rus yanlısı iki bölgede seferberlik hali! Donetsk ve Lugansk'ta yetişkin erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı
10:23 Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı
10:07 90 yaşındaki adam sokakta bir kadınla birlikte oldu! İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 11:14:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestosunda gözaltı sayısı 100'ü geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement