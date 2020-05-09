Kanada'da son 48 saatte 330 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanada'da son 48 saatte 330 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Kanada'da son 48 saatte 330 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

Kanada'da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı 330 kişi daha yaşamını yitirdi.

Kanada'da son 48 saatte 330 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

Kanada'da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı 330 kişi daha yaşamını yitirdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölümler 330 artarak 4 bin 678'e ulaştı.

Ülkede testleri pozitif çıkan Kovid-19 vaka sayısı da aynı zaman diliminde 2 bin 938 artarak 63 bin 496'dan 66 bin 434'e yükseldi.

Salgının başladığı günden bu yana gördüğü tedavilerle iyileşen Kovid-19'lu hasta sayısı da 30 bin 406 oldu.


Montreal'deki hastanelerde yer kalmadı


Kanada'da hem pozitif vaka sayısı ve hem de ölümlerle salgının merkez üssü haline gelen Montreal'de, hastaneler tamamen doldu.

Quebec Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Dr. Gilbert Boucher, yatırılacak hastalar için yatak olmayışıyla ilgili "Bu, yeni bir sorun ve hızlı bir şekilde ele alınması gerekiyor." dedi.

Sorunun kaynağında, yeni hasta akışına ilave olarak eyalet genelindeki yaşlı bakım merkezlerinde yaşanan kriz nedeniyle hastanelere getirilen yaşlıların bulunduğunu aktaran Boucher, şöyle devam etti:

"Hastaneye yatırılan vakaların çoğu, uzun süreli yaşlı bakım merkezlerinden gelmektedir. İyileşen ve artık hastane bakımı gerektirmeyen hastalar, Kovid-19'la yeniden pozitif olabilecekleri ve gidecek başka yerleri olmadığı için hastanelerde tutuluyor."

Quebec eyalet hükümeti, Montreal'de uygun bazı otel ve spor tesisi gibi binalara hasta yatağı ve mobil tedavi üniteleri kurarak, sorunu çözmeye çalıştığını açıklamıştı.

Sadece Montreal'de 11 bin sağlık elemanı açığı var


Öte yandan Quebec Eyalet Sağlık Bakanı Danielle McCann, sağlık sistemindeki büyük personel sıkıntısının işleri daha da zorlaştırdığını açıkladı.

Halen 11 binden fazla sağlık elemanı açığı bulunduğunu vurgulayan McCann, "Fiziksel olarak gerekli yerlere sahibiz. Ancak şu anda hastanelerde olan ve tampon bölgelere taşınabilecek durumdaki hastalarımızı transfer edecek personelimiz yok." dedi.

Montreal, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:20 Kaynak: AA


Son Dakika

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