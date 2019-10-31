Son Dakika Haberleri: Kanada, Katalan lider Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi
Son Dakika Güncel Kanada, Katalan lider Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi

Kanada, Katalan lider Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi

1 saat önce

Kanada, ayrılıkçı Katalan Lider Carles Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi.

Kanada, Katalan lider Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi, System.String[]

Kanada, ayrılıkçı Katalan Lider Carles Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi.


Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'e açıklama yapan Carles Puigdemont'un Montreal'deki avukatı Stephane Handfield, müvekkilinin Kanada ziyaretçileri için gerekli Elektronik Seyahat Vizesi başvurusunun, göçmenlik yetkililerince resmen reddedildiğini duyurdu.

Federal mahkemeye başvurup, karara itiraz edeceğini aktaran Handfield, Puigdemont'un vize talebinin reddedilmesine, " İspanya'da aranmasının" gerekçe gösterildiğini ifade etti.


Katalan Lider Carles Puigdemont'u, Kanada'ya davet eden Saint-Jean-Baptiste Cemiyeti isimli Quebec milliyetçisi aşırı sağcı gruptan yapılan açıklamada ise Puigdemont'un Kanada'ya gelişinin engellenmesinin skandal olduğu belirtildi.


Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault, federal hükümetin kararını anlamadığını bildirerek, "Çok şaşırdım. Kanada federal hükümetinden neden bu vizeyi vermeyi reddettiğini açıklamasını istiyorum." dedi.


Hakkında tutuklama kararı var


İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası, 12 Haziran'da sona ermişti.


Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen, Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

İspanya'daki Yüksek Mahkeme, hafta başında, 2017 Ekim'de Belçika'ya kaçan Puigdemont için 3'üncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı.

Montreal, İspanya, Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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