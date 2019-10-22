Kanada seçimlerinde Trudeau'nun zaferi: Partisi Liberaller azınlık hükümeti kuracak
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Kanada'daki federal seçimlerin ilk sonuçlarına göre Justin Trudeau önderliğindeki Liberal Parti salt çoğunluğu sağlayamadığı için azınlık hükümeti kuracak
Kanada'da parlamento üyelerini ve yeni başbakanı belirlemek üzere pazartesi günü yapılan federal seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Justin Trudeau önderliğindeki Liberal Parti yarışı önde bitirdi.
Diğer yandan 2015 seçimlerini açık ara farkla kazanan Başbabakan Trudeau'nun partisi bu kez salt çoğunluğu sağlayamadağı için azınlık hükümeti kuracak.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:33
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