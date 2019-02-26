Son Dakika Haberleri: Kanadı Kırık Melek"İn Hayali Gerçek Oldu

Kanadı Kırık Melek"İn Hayali Gerçek Oldu

1 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, tek parmağıyla yazdığı ilk kitabının geliriyle annesine ev almak isteyen 38 yaşındaki Rukiye Türeyen, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, tek parmağıyla yazdığı ilk kitabının geliriyle annesine ev almak isteyen 38 yaşındaki Rukiye Türeyen, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya'da üç aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu vücudunda işaret parmağı dışında hiçbir yerini oynatamayan Türeyen'in tek parmağıyla yazdığı "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabı, 3 ayda 160 bin sattı.

İnternetten satışa sunulan kitabın geliriyle annesine ev almak isteyen Türeyen, hayalini gerçekleştirdi. Tapu Müdürlüğündeki işlemlerin ardından evlerinin tapusunu alan anne-kız, büyük mutluluk yaşadı.

"Okurlarıma çok teşekkür ediyorum"

Rukiye Türeyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerinin gerçek olduğunu belirterek, "Bana 38 yıldır hizmet eden anneme, yazdığım kitapların geliriyle ev almanın mutluluğunu yaşıyorum. Bize bu konuda yardımcı olanlara ve desteğini esirgemeyen okurlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne Fatma Türeyen de kızının azminin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Kızının sürekli kendisine, "Sana bir ev alacağım, bana yıllarca hizmet ediyorsun." dediğini aktaran Türeyen, "Büyük azimle kitabını çıkardı. Kitabın satılmasından elde ettiğimiz gelirle bir ev aldık. Bu konuda bizlere yardımcı olan yayın evi sahibi Fahrettin Yüksel'e ve tüm okurlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türeyen, hazırlıklarını sürdürdüğü ikinci kitabının geliriyle de rehabilitasyon merkezi kurmayı planlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:48 Kaynak: AA

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