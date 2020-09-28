Kanala düşen buzağı vinçle çıkarıldı - Son Dakika

DÜZCE'nin Beyköy beldesinde meranın yanındaki
kanala düşen buzağı, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarılarak, sahibine teslim edildi.Beyköy beldesinde yaşayan Mehmet Zengin, sahibi olduğu buzağıyı otlaması için meraya bıraktı, geri döndüğünde ise bulamadı. Zengin, yaptığı arama sonunda buzağıyı meranın yanından geçen kanala düşmüş halde buldu. Çevredekilerin yardımıyla buzağıyı kanaldan çıkarmaya çalışan Zengin, başarılı olamayınca durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte buzağıyı kurtardı. Vinçle kanaldan çıkarılan buzağı, sahibi Mehmet Zengin'e teslim edildi. Mehmet Zengin, buzağıyı evine götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:13 - Kaynak: DHA
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