Kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'nın Derebucak ilçesinde, kamyonetin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, kamyonetin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 18 Mayıs günü ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde meydana gelmiş, M.Ç. yönetimindeki 57 HC 997 plakalı Nissan marka kamyonet yerleşim merkezi yakınlarında kontrolünü kaybedip yoldan çıkarak demir korkulukları aşıp içerisinde su bulunmayan beton kanal içerisine düşmüştü. Kazada sürücü ile birlikte S.Ç, A.Ç. ve Yahya Çiftçi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Yahya Çiftçi durumunun ağır olması nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Dört gündür yoğun bakımda tedavi altında bulunan Yahya Çiftçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. - KONYA

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