Kanala düşen köpeklerin imdadına polisler yetişti - Son Dakika

Kanala düşen köpeklerin imdadına polisler yetişti
26.01.2021 11:55
- Kanala düşen köpeklerin imdadına polisler yetişti 2 metre derinliğindeki kanalda mahsur kalan 4 köpeği kurtardılar Samsun'un Yakakent ilçesinde su kanalına düşen 4 köpek, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Kanala düşen köpeklerin imdadına polisler yetişti
2 metre derinliğindeki kanalda mahsur kalan 4 köpeği kurtardılar
SAMSUN - Samsun'un Yakakent ilçesinde su kanalına düşen 4 köpek, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dün gece saat 01.00 sıralarında Tosköy Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, duydukları köpek sesine doğru gittiklerinde 2 metre derinliğinde su kanalının içinde mahsur kalan 4 köpek gördüler. Suyun içinde mahsur kalan köpekleri kurtarmak için birbirlerine tutunan güvenlik güçleri, mahsur kalan köpekleri tek tek çıkartarak kurtardılar.
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