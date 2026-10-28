Kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü! 1 işçi hayatını kaybetti

Kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü! 1 işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın’ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak göçmesinde bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncirliova’da iş makinesiyle sürdürülen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçük can aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
ÇALIŞMA SIRASINDA TOPRAK GÖÇTÜ
Olay, İncirliova Hacıaliobası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüklenici firma tarafından iş makinesiyle kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak göçtü. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.
İŞÇİ KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekiplerin göçüğün meydana geldiği bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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