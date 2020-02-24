Kanarya Adaları'nda kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanarya Adaları'nda kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü - Son Dakika

Kanarya Adaları'nda kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü

6 saat önce

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda etkili olan kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda etkili olan kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü.

İspanya'nın güneydoğusundaki tatil bölgesi Kanarya Adaları'nda kum fırtınası etkili oldu. Sahra çölünden gelen ve hızı saatte 120 kilometreyi bulan şiddetli kum fırtınası nedeniyle gökyüzü tozla kaplanırken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle İspanya havalimanları işletmesi AENA, adaya yapılan tüm seferleri askıya aldı. AENA tarafından dün gece yapılan açıklamada, Tenerife Güney Havalimanı hariç tüm havalimanlarındaki uçuşların yeniden başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, kötü hava koşullarından dün 822 uçuşun etkilendiği kaydedilirken, turistler havaalanlarında saatlerce uçuşların yeniden başlatılmasını bekledi.

Kanarya Adaları yönetimi, kum fırtınası nedeniyle bölgede yaşayanlara evlerinin pencerelerini kapalı tutmaları ve dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kanarya adalarını vuran kum fırtınasının fotoğraflarını yayınladı.

Öte yandan, feribot seferlerinin de iptal edilmesine yol açan fırtına, Gran Canaria ve Tenerife'de yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.

(İHA)

Kanarya Adaları'nda kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü

Kanarya Adaları, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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