Son Dakika Haberleri: Kandil bölgesine hava operasyonu! 5 terörist öldürüldü
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Kandil bölgesine hava operasyonu! 5 terörist öldürüldü

45 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kandil Dağı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:24 Kaynak: AA
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